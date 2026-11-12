Azbil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Azbil hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 497,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Azbil 480,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at