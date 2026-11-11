Azbil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Azbil hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,77 JPY gegenüber 16,29 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Azbil im vergangenen Quartal 79,17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Azbil 70,84 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at