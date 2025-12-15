AZEARTH hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AZEARTH lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,93 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AZEARTH einen Umsatz von 1,87 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at