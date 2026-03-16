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16.03.2026 06:31:29
AZEARTH öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AZEARTH präsentierte am 13.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,36 JPY gegenüber 16,87 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,39 Prozent auf 2,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,30 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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