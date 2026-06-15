AZEARTH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AZEARTH hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,79 Prozent auf 2,41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 24,23 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AZEARTH ein Gewinn pro Aktie von 34,97 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at