Brooks Automation Aktie
WKN: 257275 / ISIN: US1143401024
04.02.2026 16:26:31
Azenta Stock Falls 22% Over Wider Loss EPS In Q1
(RTTNews) - Stock of Azenta, Inc. (AZTA) is dropping about 22 percent on Wednesday morning trading following the announcement of its first quarter financial results, reporting loss of $0.34 per share compared to $0.25 per share, last year.
The company's stock is currently trading at $28.78, down 22.01 percent or $8.01, over the previous close of $36.91 on the Nasdaq. It has traded between $23.91 and $55.64 in the past one year.
Revenue from operations increased to $149 millions from $147 million in the previous year.
