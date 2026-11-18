Azevedo e Travassos hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,79 BRL gegenüber -20,930 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 76,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 204,8 Millionen BRL, während im Vorjahreszeitraum 116,1 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at