Azevedo e Travassos: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Azevedo e Travassos hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 184,85 Prozent auf 148,8 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at