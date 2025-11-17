AZEVEDO E TRAVASSOS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AZEVEDO E TRAVASSOS hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,05 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,500 BRL erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 207,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 116,1 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 37,8 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at