17.11.2025 06:31:29
AZEVEDO E TRAVASSOS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AZEVEDO E TRAVASSOS hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,05 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,500 BRL erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 207,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 116,1 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 37,8 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
