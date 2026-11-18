AZEVEDO E TRAVASSOS hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,79 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AZEVEDO E TRAVASSOS ein EPS von -21,000 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 204,8 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 76,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,1 Millionen BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at