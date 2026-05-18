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18.05.2026 06:31:29
AZEVEDO E TRAVASSOS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AZEVEDO E TRAVASSOS gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 148,8 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 184,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,2 Millionen BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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