Azevedo e Travassos stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Azevedo e Travassos veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,05 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Azevedo e Travassos im vergangenen Quartal 116,1 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 207,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Azevedo e Travassos 37,8 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at