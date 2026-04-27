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27.04.2026 06:31:29
Azimut Exploration informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Azimut Exploration lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CAD, nach -0,010 CAD im Vorjahresvergleich.
Redaktion finanzen.at
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