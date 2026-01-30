Azincourt Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Azincourt Energy äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at