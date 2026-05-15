Azitra: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Azitra gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Azitra vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at