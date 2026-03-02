Azitra: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Azitra hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,250 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -15,780 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at