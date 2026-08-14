Azitra veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Azitra hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at