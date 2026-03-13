|
13.03.2026 06:31:28
Aziyo Biologics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aziyo Biologics A hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 40,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Aziyo Biologics A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,860 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 12,29 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 49,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,38 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.