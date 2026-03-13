13.03.2026 06:31:28

Aziyo Biologics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aziyo Biologics A hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 40,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Aziyo Biologics A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,860 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 12,29 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 49,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,38 Millionen USD erwirtschaftet worden.

