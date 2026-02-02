AZOOM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AZOOM hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36,91 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,72 Prozent auf 3,73 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at