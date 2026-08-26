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26.08.2026 06:31:28
Azor Investment Development Construction verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Azor Investment Development Construction veröffentlichte am 23.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 ILS gegenüber 0,260 ILS im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 375,7 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 17,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Azor Investment Development Construction 455,2 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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