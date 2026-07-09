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09.07.2026 06:31:29
Azplanning hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Azplanning hat am 08.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 188,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 51,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,43 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Azplanning einen Umsatz von 2,20 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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