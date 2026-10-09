Azplanning legte Quartalsergebnis vor

Azplanning präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 73,97 JPY gegenüber 19,72 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at