Azrieli Group hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,27 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,19 Milliarden ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Azrieli Group 990,0 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at