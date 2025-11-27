Azrieli Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Azrieli Group gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 3,27 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Azrieli Group 3,16 ILS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Azrieli Group im vergangenen Quartal 990,0 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Azrieli Group 857,0 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at