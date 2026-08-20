Azrieli Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Azrieli Group veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,25 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Azrieli Group 2,64 ILS je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,15 Milliarden ILS gegenüber 978,0 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at