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21.08.2026 06:31:29
Azrieli Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Azrieli Group lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 389,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Azrieli Group einen Umsatz von 273,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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