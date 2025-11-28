Azrieli Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Azrieli Group äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Azrieli Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 294,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 230,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at