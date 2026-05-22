Azrieli Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Azrieli Group stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 357,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 259,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at