Azrieli Group äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,35 USD gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Azrieli Group mit einem Umsatz von insgesamt 395,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at