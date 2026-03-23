Azrieli Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Azrieli Group lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Azrieli Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,91 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,91 ILS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,89 Prozent auf 1,07 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 912,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 15,57 ILS, nach 12,22 ILS im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Azrieli Group im vergangenen Geschäftsjahr 3,99 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Azrieli Group 3,34 Milliarden ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at