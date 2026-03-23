Azrieli Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Azrieli Group hat sich am 20.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,05 Prozent auf 327,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 USD je Aktie generiert.

Azrieli Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 902,56 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at