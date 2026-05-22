Azrieli Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Azrieli Group stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 4,44 ILS. Im letzten Jahr hatte Azrieli Group einen Gewinn von 3,77 ILS je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1,12 Milliarden ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Azrieli Group 938,0 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at