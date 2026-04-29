Aztec Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aztec Minerals hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at