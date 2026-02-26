Aztech Global Aktie
WKN DE: A2QQ9Y / ISIN: SGXE54866863
|
26.02.2026 11:57:42
Aztech Global H2 profit rises 1% to S$24.1 million; full-year earnings fall 43%
The group cites higher competition, softer demand for IoT devices and data-communication products for the FY2025 dipWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S
