Aztech Global Aktie

Aztech Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQ9Y / ISIN: SGXE54866863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 11:57:42

Aztech Global H2 profit rises 1% to S$24.1 million; full-year earnings fall 43%

The group cites higher competition, softer demand for IoT devices and data-communication products for the FY2025 dipWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.