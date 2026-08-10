AZUMA HOUSE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AZUMA HOUSE hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,71 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2,53 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AZUMA HOUSE 2,61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at