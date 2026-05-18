18.05.2026 06:31:29

AZUMA HOUSE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AZUMA HOUSE lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,53 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,73 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 62,68 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AZUMA HOUSE ein Gewinn pro Aktie von 95,07 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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