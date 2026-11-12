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12.11.2026 06:31:28
Azuma Shipping präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Azuma Shipping hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 11,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 10,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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