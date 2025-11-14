Azuma Shipping stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Azuma Shipping stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,99 JPY, nach 6,63 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,92 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at