Azuma Shipping stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Azuma Shipping hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 20,62 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,90 Prozent auf 40,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at