Azuma Shipping vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Azuma Shipping hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 13,63 JPY. Im letzten Jahr hatte Azuma Shipping einen Gewinn von 0,950 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,78 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at