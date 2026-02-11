Azuma Shipping veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Azuma Shipping ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Azuma Shipping die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,65 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Azuma Shipping 8,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,20 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at