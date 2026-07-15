UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
15.07.2026 15:55:51
Azura Partners: Ex-CS-Mann ist erster CEO in Abu Dhabi
Der internationale Vermögensverwalter Azura Partners baut seine Präsenz im Nahen Osten aus und hat ein Büro im Abu Dhabi Global Market (ADGM) eröffnet. Geleitet wird der neue Standort von Yousef Hajjar, der seit 2020 Partner bei Azura ist und davor unter anderem für die CS in London tätig war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:58
|SIX-Handel SLI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: SMI in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)