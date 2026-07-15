UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 15:55:51

Azura Partners: Ex-CS-Mann ist erster CEO in Abu Dhabi

Der internationale Vermögensverwalter Azura Partners baut seine Präsenz im Nahen Osten aus und hat ein Büro im Abu Dhabi Global Market (ADGM) eröffnet. Geleitet wird der neue Standort von Yousef Hajjar, der seit 2020 Partner bei Azura ist und davor unter anderem für die CS in London tätig war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten