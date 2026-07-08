AZZ Aktie
WKN: 863132 / ISIN: US0024741045
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08.07.2026 22:26:41
AZZ Incorporated Profit Retreats In Q1
(RTTNews) - AZZ incorporated (AZZ) announced a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $52.006 million, or $1.72 per share. This compares with $170.908 million, or $5.66 per share, last year.
Excluding items, AZZ incorporated reported adjusted earnings of $55.768 million or $1.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $448.530 million from $421.962 million last year.
AZZ incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.006 Mln. vs. $170.908 Mln. last year. -EPS: $1.72 vs. $5.66 last year. -Revenue: $448.530 Mln vs. $421.962 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.75 To $ 7.15 Full year revenue guidance: $ 1.80 B To $ 1.85 B
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