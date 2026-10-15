AZZ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AZZ hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AZZ 2,95 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 486,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 417,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at