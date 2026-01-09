AZZ: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AZZ hat am 07.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AZZ ein EPS von 1,12 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 425,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AZZ einen Umsatz von 403,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at