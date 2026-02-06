AZZ Aktie
WKN: 863132 / ISIN: US0024741045
AZZ Stock Up 49% as One New Holder Discloses $8 Million Buy and Firm Reveals Updated Guidance
Pier Capital initiated a new position in AZZ (NYSE:AZZ), acquiring 70,967 shares in the fourth quarter for an estimated $7.61 million based on quarterly average pricing, according to a February 3 SEC filing.Pier Capital disclosed in a recent SEC filing that it established a new stake in AZZ during the fourth quarter, acquiring 70,967 shares. As of December 31, the fund’s holding in AZZ was valued at $7.61 million, reflecting both the new purchase and prevailing market prices at quarter-end.As mentioned, this is a new position for Pier Capital, now representing 1.21% of its $626.39 million in reportable U.S. equity assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
