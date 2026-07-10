AZZ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AZZ hat am 08.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,72 USD, nach 5,66 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 448,5 Millionen USD gegenüber 422,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at