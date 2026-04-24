AZZ zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AZZ hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 385,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 351,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,50 USD. Im Vorjahr waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,65 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at