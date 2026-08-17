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17.08.2026 06:31:29
B&B Triplewall Containers gewährte Anlegern Blick in die Bücher
B&B Triplewall Containers lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte B&B Triplewall Containers ein EPS von 3,79 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,80 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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