B&C SpeakersAz präsentierte Quartalsergebnisse

B&C SpeakersAz lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,13 Prozent auf 19,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte B&C SpeakersAz 24,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at